Помогите решить! 4 и С1 расписать.

Химия
Помогите решить! 4 и С1 расписать.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.17 с1. 1. Na2O2 + 2Na = 2Na2O;  2. Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O;  3. NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Бытовые приборы плюсы и минусы.Помогите пожалуйста!
Ответить
Химия
Рассчитайте массовую долю каждого элемента в оксиде магния и в оксиде меди (2).В ка??ом из этих оксидов массовая доля кислорода меньше?
Ответить
Русский язык
Спиши вставляя пропущенные буквы. Подчеркни слова с чередующимися согласными в к??рне. 1. Спать пора! Уснул бычок ,Ле.. в коробку на бычок. 2. Вста...
Ответить
Обществознание
Кто какой рачительный человек?
Ответить
Қазақ тiлi
Биiктен томендеу созинин синонимы
Ответить