Помогите решить! 4 и С1 расписать.
Химия
Помогите решить! 4 и С1 расписать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.17 с1. 1. Na2O2 + 2Na = 2Na2O; 2. Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O; 3. NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓.
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