Бытовые приборы плюсы и минусы.Помогите пожалуйста!

Другие предметы
Бытовые приборы плюсы и минусы.Помогите пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого прибора есть свой плюс и минус.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Рассчитайте массовую долю каждого элемента в оксиде магния и в оксиде меди (2).В ка??ом из этих оксидов массовая доля кислорода меньше?
Ответить
Русский язык
Спиши вставляя пропущенные буквы. Подчеркни слова с чередующимися согласными в к??рне. 1. Спать пора! Уснул бычок ,Ле.. в коробку на бычок. 2. Вста...
Ответить
Обществознание
Кто какой рачительный человек?
Ответить
Қазақ тiлi
Биiктен томендеу созинин синонимы
Ответить
Алгебра
(17/10+10/11):5/44? помогите пожалуйста
Ответить