Бытовые приборы плюсы и минусы.Помогите пожалуйста!
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Бытовые приборы плюсы и минусы.Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого прибора есть свой плюс и минус.
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