Спиши, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни слова с чередующимися согласными в корне. 1) Спать пора! Уснул бычок. Лёг в коробку на бочок. 2) Встали девочки в кружок. Встали и примолкли.

Русский язык
Спиши, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни слова с чередующимися согласными в корне. 1) Спать пора! Уснул бычок. Лёг в коробку на бочок. 2) Встали девочки в кружок. Встали и примолкли.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Лег - г, коробку - б 2) Кружок - последняя к
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