Спиши, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни слова с чередующимися согласными в корне. 1) Спать пора! Уснул бычок. Лёг в коробку на бочок. 2) Встали девочки в кружок. Встали и примолкли.

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Спиши, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни слова с чередующимися согласными в корне. 1) Спать пора! Уснул бычок. Лёг в коробку на бочок. 2) Встали девочки в кружок. Встали и примолкли.

Автор: Гость