Биiктен томендеу созинин синонимы

Қазақ тiлi
Биiктен томендеу созинин синонимы
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Автор: Гость
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Гость:
Түсу болу керек құлау болса құлдилау болар еди
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