Биiктен томендеу созинин синонимы
Қазақ тiлi
Биiктен томендеу созинин синонимы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Түсу болу керек құлау болса құлдилау болар еди
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Дайте характеристику химических элементов B,C,Si по плану: 1. Химический символ и название элемента 2. Порядковый номер 3.Номер периода, груп...
Физика
Осторожно нагревая чистую воду,можно повысить ещё температуру,например,до 110 градусов даже при нормальном атмосферном давлении. Почему же вода при...