ПОМОГИТЕ ПРОШУ!! Решите уравнение: 3360:(3x+15)=14 Решите плиз, и объясните!

Математика
ПОМОГИТЕ ПРОШУ!! Решите уравнение: 3360:(3x+15)=14 Решите плиз, и объясните!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3360=14*(3х+15) 3360=42х+210 42х=3360-210 42х=3150 х=3150:42 х=75
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