Найдите модуль числа 0,34

Математика
Найдите модуль числа 0,34
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+0.34 так и будет. если число отрицательное, то модуль положительный. если число положительное, то и модуль положительный.
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