Следующие действия изобразите стрелками на координатном луче а)7+15 б)45-24 в)30-12 г)99+31 даю 44 балла за правильный ответ !! плиз изобразите на луче!!
Математика
Следующие действия изобразите стрелками на координатном луче а)7+15 б)45-24 в)30-12 г)99+31 даю 44 балла за правильный ответ !! плиз изобразите на луче!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуй координатный луч и назови его например ABC 7+15=22 на координатном луче обозначь его.
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