Какого года или века был создан первый телевизор?
Информатика
Какого года или века был создан первый телевизор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этапами создания механического телевидения можно считать 1907 год, когда Дикманном был продемонстрирован телевизор с экраном в 20 пикселей в высоту и размером 3 на 3 сантиметра.
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