Определите массу гидроксида алюмини? который образуется при взаимодействии раст??оров, содержащих 40 г гидроксида натрия и 40,05 г хлорида алюминия
Химия
Определите массу гидроксида алюмини? который образуется при взаимодействии раст??оров, содержащих 40 г гидроксида натрия и 40,05 г хлорида алюминия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m(NaOH)=40 g m(AlCL3)=40 g -------------------- m(Al(OH)3-? 40 40.05 xg 3NaOH+AlCL3-->Al(OH)3+3NaCL 3*40 133.5 78 M(NaOH)=40 g/mol M(AlCL3)=133.5 g/mol M(Al(OH)3=78 g/mol n(NaOH)=m/M=40/40=1 mol n(ALCL3)=m/M=40.05/133.5=0.3 mol n(NaOH)>n(ALCL3) 40.05/133.5 = X/78 X=23.4 g ответ 23.4 г
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