Определите массу гидроксида алюмини? который образуется при взаимодействии раст??оров, содержащих 40 г гидроксида натрия и 40,05 г хлорида алюминия

Химия

Определите массу гидроксида алюмини? который образуется при взаимодействии раст??оров, содержащих 40 г гидроксида натрия и 40,05 г хлорида алюминия

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