Краткая форма причастия.

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Краткая форма причастия.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Испуган,подобран,расколот,начат,приведён,занавешен 2.Соткан,переведён,принят,закован,взят,сшит. кажется так
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