Краткая форма причастия.
Русский язык
Краткая форма причастия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Испуган,подобран,расколот,начат,приведён,занавешен 2.Соткан,переведён,принят,закован,взят,сшит. кажется так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Какое из названных веществ обладает наилучшей теплопроводностью 1)Мех 2)Резина 3)Древесина 4)Серебро
Химия
Напишите химические формулы веществ, в состав которых входят: а) 1 атом кальция и 1 ??том кислорода; б) 1 атом серы и 3 атома кислорода; в) 1 атом ...
Русский язык