Напишите химические формулы веществ, в состав которых входят: а) 1 атом кальция и 1 ??том кислорода; б) 1 атом серы и 3 атома кислорода; в) 1 атом водорода и 1 атом хлора. 2. Вычислите массовую долю кислорода в молекуле воды.3...

Химия

Напишите химические формулы веществ, в состав которых входят: а) 1 атом кальция и 1 ??том кислорода; б) 1 атом серы и 3 атома кислорода; в) 1 атом водорода и 1 атом хлора. 2. Вычислите массовую долю кислорода в молекуле воды.3.Вычислите массу 0,7 моль Na2SO4

Автор: Гость