Напишите химические формулы веществ, в состав которых входят: а) 1 атом кальция и 1 ??том кислорода; б) 1 атом серы и 3 атома кислорода; в) 1 атом водорода и 1 атом хлора. 2. Вычислите массовую долю кислорода в молекуле воды.3...
Химия
Напишите химические формулы веществ, в состав которых входят: а) 1 атом кальция и 1 ??том кислорода; б) 1 атом серы и 3 атома кислорода; в) 1 атом водорода и 1 атом хлора. 2. Вычислите массовую долю кислорода в молекуле воды.3.Вычислите массу 0,7 моль Na2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. а) CaO б)SO3 в)HCl 2)Атомная масса водорода равна 1 массовая доля кислорода = 8/9 3)Na2SO4=142.042
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