Сочините стихотворение в стиле считалки или заклички со словами :русский язык,судьба,семиклассник,труд,честность,упорность,трудолюбие.Помогите пожалуйста срочно!!!

Русский язык

Сочините стихотворение в стиле считалки или заклички со словами :русский язык,судьба,семиклассник,труд,честность,упорность,трудолюбие.Помогите пожалуйста срочно!!!

Автор: Гость