Какой гомолог пропена?
Химия
Какой гомолог пропена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там их много, на я скажу 10 основных: Метен, этен, пропен, бутен, пентен, гексен, гептен, октен, нонен, гексен
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