К какой речной сестеме относиться река Нигер

География
К какой речной сестеме относиться река Нигер
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Длина 4180 км Бассейн 2 117 700 км² Расход воды 8630 м³/с (устье) Водоток Исток · Местоположение Фута-Джаллон, юго-восток Гвинеи · Высота 745 м · Координаты 9°04′55″ с. ш. 10°43′24″ з. д.﻿ / ﻿9.082194° с. ш. 10.72333° з. д. (G) (O) (Я) Устье Гвинейский залив · Местоположение юг Нигерии · Высота 0 м · Координаты 5°19′00″ с. ш. 6°25′00″ в. д.﻿ / ﻿5.316667° с. ш. 6.416667° в. д. (G) (O) (Я) Расположение Водная система Гвинейский залив
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