Пожалуйста!!!!Помогите!!!!!!!Написать сочинение "Высокое назначение человека-быть человеком". Оочень надо срочно!!!!!
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Пожалуйста!!!!Помогите!!!!!!!Написать сочинение "Высокое назначение человека-быть человеком". Оочень надо срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек - это Добро! Всегда есть люд готовые помочь другим! Благодоря им наша планета самая прекрассная в мире! Если б не было хороших людей, мир быбыл мрачным, холодным и плохим! Каждый человек должен помогать другим!!!
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