Пожалуйста!!!!Помогите!!!!!!!Написать сочинение "Высокое назначение человека-быть человеком". Оочень надо срочно!!!!!

Гость: Гость:

Человек - это Добро! Всегда есть люд готовые помочь другим! Благодоря им наша планета самая прекрассная в мире! Если б не было хороших людей, мир быбыл мрачным, холодным и плохим! Каждый человек должен помогать другим!!!