За ясні зорі і за тихі води ішли в бої сини народу синтаксичний розбір

Українська мова
За ясні зорі і за тихі води ішли в бої сини народу синтаксичний розбір
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За ясні зорі і за тихі води ішли в бої сини народу. (Реч., неокл., розпов., прост., 2склад., пошир., ускл.)
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