Укажите предложение, в котором сказуемое выражено прилагательным в сравнительно?? степени? 1. Мой дом - моя крепость. 2. Этот дом очень красив. 3. Наш дом лучше. 4. Рядом с нашей школой строится новый дом.

Русский язык

Укажите предложение, в котором сказуемое выражено прилагательным в сравнительно?? степени? 1. Мой дом - моя крепость. 2. Этот дом очень красив. 3. Наш дом лучше. 4. Рядом с нашей школой строится новый дом.

Автор: Гость