Укажите предложение, в котором сказуемое выражено прилагательным в сравнительно?? степени? 1. Мой дом - моя крепость. 2. Этот дом очень красив. 3. Наш дом лучше. 4. Рядом с нашей школой строится новый дом.

Русский язык
Укажите предложение, в котором сказуемое выражено прилагательным в сравнительно?? степени? 1. Мой дом - моя крепость. 2. Этот дом очень красив. 3. Наш дом лучше. 4. Рядом с нашей школой строится новый дом.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Наш дом лучше.//////////
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