Фразеологизм "бить в набат" ,к какому стилю речи относится?
Русский язык
Фразеологизм "бить в набат" ,к какому стилю речи относится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Публицистический стиль
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