Посчитайте растения на на рисунке учебника страница 72 запишите результаты
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Посчитайте растения на на рисунке учебника страница 72 запишите результаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дак где рисунок то? и что за учебник?
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