Сочинение на тему: "слова иностранцы в нашей жизни"( пол страницы )

Гость: Гость:

То такое речь? Речь - это неисчерпаемый доход информации, это связь между людьми. Она помогает нам разговаривать, передавать все наши чувства. Также речь служит хорошим прибором для всех наук. Не было бы речи - не было бы понимания. А что будет с непониманием? Вспомни, когда тебе было плохо и тебя никто не понимал, ты чувствовал себя совершенно одиноким. Ты никак не мог передать все чувства, что бурлят у тебя внутри. Так бы было без нашей речи. Речь велика. Она делится на многие группы: устную и письменную. А сколько языков содержит в себе речь! Это просто океан информации! Наша речь - это важнейшая часть нас и всего окружающего.