Как вы понимаете слова академика Д. С. Лихачева : берегите молодость до глубокой старости. Дайте развернутый ответ на вопрос , Постарайтесь привести примеры
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Как вы понимаете слова академика Д. С. Лихачева : берегите молодость до глубокой старости. Дайте развернутый ответ на вопрос , Постарайтесь привести примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слова я понимаю так : многое приобретенное в молодости представляет большую ценность. В этом убеждаешься в течение всей жизни. Чистые стремления, приобретенные ценные навыки в общении с людьми выручают человека всю жизнь. Жаль, что о тех принципах, которые признавали в молодости, часто забывают. Тогда человек много теряет. Вот поэтому так важно сохранять все то, что дано молодостью в течение всей жизни до старости
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