Надо из этих слов составить текст можно дополнят словапомогите плиззз срочные нужно!!!

Гость: Гость:

Когда прозвенел звонок кончился урок!Я успел в школу до начала урока!Я читал очень интересную фантастическую книгу!Мой друг читает книгу!Мне сказали что у моего брата очень интересная книга!Мне нравиться учиться и я буду дальше стримиться к знаниям!Мне очень нравиться компьютерный класс!Мне иногда мешают беседовать с товарищем! У нас в классе есть беседа! У моего друга слабое посещение уроков!Мы с классом решили посетить музей!В музеее много интересного!Музейный экспонат!Брат стал изредко посещать спорт зал !