Надо из этих слов составить текст можно дополнят словапомогите плиззз срочные нужно!!!

Русский язык
Надо из этих слов составить текст можно дополнят словапомогите плиззз срочные нужно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда прозвенел звонок кончился урок!Я успел в школу до начала урока!Я читал очень интересную фантастическую книгу!Мой друг читает книгу!Мне сказали что у моего брата очень интересная книга!Мне нравиться учиться и я буду дальше стримиться к знаниям!Мне очень нравиться компьютерный класс!Мне иногда мешают беседовать с товарищем! У нас в классе есть беседа! У моего друга слабое посещение уроков!Мы с классом решили посетить музей!В музеее много интересного!Музейный экспонат!Брат стал изредко посещать спорт зал !
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