Морские и речные жемчужницы, значение в природе и жизни человека

Биология
Морские и речные жемчужницы, значение в природе и жизни человека
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Гость:
Роль в природе:  Двустворчатые играют важную роль в морских и пресноводных биоценозах как естественные очистители воды, являясь биофильтраторами. Они подлежат охране, их специально разводят в контейнерах и запускают в водоемы для очистки. Одна устрица за 1 час отфильтровывает 10 литров воды.  Некоторые брюхоногие (малый прудовик) служат промежуточными хозяевами паразитических плоских червей (печеночного сосальщика) .  Моллюски входят в различные цепи питания биоценозов.  Служат пищей животным: сухопутными моллюсками питаются жабры, кроты; водными - рыбы, морские звезды. Головоногие (кальмары, осьминоги, каракатицы) сами служат пищей для многих морских рыб, тюленей, кашалотов и других животных.  Роль в жизни человека:  -Раковины пресноводных жемчужниц используют для изготовления перламутровых пуговиц и различных украшений.  -Мидии, устрицы, морские гребешки (двустворчатые) употребляют в пищу (1,7 млн. т в год) . Во многих странах их искусственно разводят на специальных морских фермах.  -Виноградную улитку в европейских странах специально разводят в улитковых хозяйствах для использования в пищу. На юге страны она приносит вред виноградным посадкам.  -Из головоногих моллюсков особенно ценны кальмары, их ежегодно добывают больше 600 тыс. тонн.  -Речная дрейссена встречается в водохранилищах Волги, Днепра, Дона, в озерах, лиманах Черного моря. Она приносит вред гидротехническим сооружениям: водотоки, трубы технического и питьевого снабжения, защитные решетки сильно обрастают дрейссеной (на 1 кв. м - 10000 экземпляров) , что затрудняет проход воды, поэтому необходима постоянная очистка.  -Корабельный червь тоже приносит вред, он протачивает ходы в днищах судов, деревянных частях портовых сооружений.  -Используют на корм с/х животным: измельченные раковины перловицы, беззубок добавляют в корм курам.  -Большой интерес представляют морские жемчужницы - они образуют жемчуг. Голые слизни при сильном увлажнении вредят с/х растениям. Особенно вредны полевые слизни, поедающие озимые растения, капусту и другие овощи.  -Большой вред приносит хищный моллюск - рапана, завезенная из Японского моря на днищах кораблей в Черное. Здесь она быстро размножилась и уничтожила много устриц, мидий. Единственный способ борьбы - вылавливание.  -Раковины некоторых морских брюхоногих используют как украшения для изготовления пепельниц, сувениров и т. д.
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