Морские и речные жемчужницы, значение в природе и жизни человека

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Роль в природе: Двустворчатые играют важную роль в морских и пресноводных биоценозах как естественные очистители воды, являясь биофильтраторами. Они подлежат охране, их специально разводят в контейнерах и запускают в водоемы для очистки. Одна устрица за 1 час отфильтровывает 10 литров воды. Некоторые брюхоногие (малый прудовик) служат промежуточными хозяевами паразитических плоских червей (печеночного сосальщика) . Моллюски входят в различные цепи питания биоценозов. Служат пищей животным: сухопутными моллюсками питаются жабры, кроты; водными - рыбы, морские звезды. Головоногие (кальмары, осьминоги, каракатицы) сами служат пищей для многих морских рыб, тюленей, кашалотов и других животных. Роль в жизни человека: -Раковины пресноводных жемчужниц используют для изготовления перламутровых пуговиц и различных украшений. -Мидии, устрицы, морские гребешки (двустворчатые) употребляют в пищу (1,7 млн. т в год) . Во многих странах их искусственно разводят на специальных морских фермах. -Виноградную улитку в европейских странах специально разводят в улитковых хозяйствах для использования в пищу. На юге страны она приносит вред виноградным посадкам. -Из головоногих моллюсков особенно ценны кальмары, их ежегодно добывают больше 600 тыс. тонн. -Речная дрейссена встречается в водохранилищах Волги, Днепра, Дона, в озерах, лиманах Черного моря. Она приносит вред гидротехническим сооружениям: водотоки, трубы технического и питьевого снабжения, защитные решетки сильно обрастают дрейссеной (на 1 кв. м - 10000 экземпляров) , что затрудняет проход воды, поэтому необходима постоянная очистка. -Корабельный червь тоже приносит вред, он протачивает ходы в днищах судов, деревянных частях портовых сооружений. -Используют на корм с/х животным: измельченные раковины перловицы, беззубок добавляют в корм курам. -Большой интерес представляют морские жемчужницы - они образуют жемчуг. Голые слизни при сильном увлажнении вредят с/х растениям. Особенно вредны полевые слизни, поедающие озимые растения, капусту и другие овощи. -Большой вред приносит хищный моллюск - рапана, завезенная из Японского моря на днищах кораблей в Черное. Здесь она быстро размножилась и уничтожила много устриц, мидий. Единственный способ борьбы - вылавливание. -Раковины некоторых морских брюхоногих используют как украшения для изготовления пепельниц, сувениров и т. д.