Помогите написать короткое содержание сказки Аист и соловей Берестова

Гость: Гость:

...Было время, когда птицы не умели петь. И вдруг они узнали, что в одной далёкой стране живёт старый, мудрый человек, который учит музыке. Тогда птицы послали к нему Аиста и Соловья проверить, так ли это. Аист очень торопился. Ему не терпелось стать первым в мире музыкантом. Он так спешил, что вбежал к мудрецу и даже в дверь не постучался, не поздоровался со стариком, и изо всех сил крикнул ему прямо в ухо: - Эй, старикан! Ну-ка, научи меня музыке! Но мудрец решил сначала поучить его вежливости. Он вывел Аиста за порог, постучал в дверь и сказал: - Надо делать вот так. - Всё ясно! - обрадовался Аист. - Это и есть музыка? - и улетел, чтобы поскорее удивить мир своим искусством. Соловей на своих маленьких крыльях прилетел позже. Он робко постучался в дверь, поздоровался, попросил прощения за беспокойство и сказал, что ему очень хочется учиться музыке. Мудрецу понравилась приветливая птица. И он обучил соловья всему, что знал сам. С тех пор скромный Соловей стал лучшим в мире певцом. А чудак Аист умеет только стучать клювом. Да ещё хвалится и учит других птиц: - Эй, слышите? Надо делать вот так, вот так! Это и есть настоящая музыка! Если не верите, спросите старого мудреца.