Назови стороны многоугольника которые лежат на перпендикулярных прямых.см в фото. Упр 217
Математика
Назови стороны многоугольника которые лежат на перпендикулярных прямых.см в фото. Упр 217
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ab ad 2. ab bc и ab ad 3. ab bc и bc cd и cd ad и ab bd 4. ab ac 5. ae ab и возможно ae ed (не очень хорошо видно) 6. если это ромб то перпендикулярных нет, а если квадрат то ab bc и bc cd и cd ad и ab bd
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