Нужен кроссворд о Сергее Васильевиче Рахманином! С ответами!Срочно! Даю 20 б!!!

Музыка
Нужен кроссворд о Сергее Васильевиче Рахманином! С ответами!Срочно! Даю 20 б!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)месяц рождения:апрель 2)год рождения:1873 3)день рожденияпервое
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