Кто такие пацифисты где они живут?
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Кто такие пацифисты где они живут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это человек, который выступает против войн и насилия и отказывается в них учавствовать
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