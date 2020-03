Поставьте глаголы в правильную форму My brother (to go)_______to school by bus. She (to get) ________up at 7 o'clok. She (to do)________her homework at 2 o'clok He( to live)_______in Minsk. This pupil (to study)______ English ...

Английский язык

Поставьте глаголы в правильную форму My brother (to go)_______to school by bus. She (to get) ________up at 7 o'clok. She (to do)________her homework at 2 o'clok He( to live)_______in Minsk. This pupil (to study)______ English The boy (to do)_________his exercies everu day Остольное задание на фото ,помогите пожалуйста

