Найди обьем каждой коробки. 1м,2м,3м.

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Можно найти объём из формулы плотности: ρ=m/V получаем: V=m/ρ Можно найти объём и по таким формулам: V=abc V=Sh, где а - длина, в- ширина, с- толщина или высота, S - площадь основания. Можно находить и объёмы шара или других фигур. т.е a*b*c=1*2*3=6 метров