60 баллов ооочень срочно Решите систему

Алгебра
60 баллов ооочень срочно Решите систему
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание переведи на русский
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В зеркало залива сонный лес глядит,В чаще молчаливой Темнота лежит.Вот уж песнь заводит Песенник лихой, Из кружка выходит Парень молодой.Песне отве...
Ответить
Русский язык
Что такое Средняя Урожайность ?
Ответить
Физика
На сколько джоулей увеличилась внутренняя энергия 2 кг спирта при нагревании 1°С
Ответить
Математика
Помогите решить задачу по геометрии. в равнобедренный треугольник авс, аб=бс=10, ас=16. найдите расстояние между точками пересечения медиан и точк...
Ответить
Алгебра
Найти наименьшее и наибольшее значения линейной функции: y=3x на отрезке [0;1]
Ответить