В зеркало залива сонный лес глядит,В чаще молчаливой Темнота лежит.Вот уж песнь заводит Песенник лихой, Из кружка выходит Парень молодой.Песне отвечает Коростель в лугах,Песня замирает Далеко в полях. Спишите любые две строфы, ...

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В зеркало залива сонный лес глядит,В чаще молчаливой Темнота лежит.Вот уж песнь заводит Песенник лихой, Из кружка выходит Парень молодой.Песне отвечает Коростель в лугах,Песня замирает Далеко в полях. Спишите любые две строфы, обозначь известные орфограммы.Составь схемы сложных предложений.

Автор: Гость