Выполните вычитание: б) 2- 2/6, е) 6- 5 5/8, к) 6 3/10 - 11/15 о) 7 4/7 - 5 7/9.
Математика
Выполните вычитание: б) 2- 2/6, е) 6- 5 5/8, к) 6 3/10 - 11/15 о) 7 4/7 - 5 7/9.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 4 3/16 - 5/8=4 3/16 - 10/16= 3 19/16 - 10/16=3 9/16 6 4/9 - 3 6/7=6 28/63 - 3 54/63=5 91/63 - 3 54/63=2 37/63 10 11/24 - 8 19/36=10 33/72-8 38/72=9 105/72-8 38/72=1 67/72 9 1/6-5 3/4=9 2/12-5 9/12= 8 14/12-5 9/12= 3 5/12
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