Выполните вычитание: б) 2- 2/6, е) 6- 5 5/8, к) 6 3/10 - 11/15 о) 7 4/7 - 5 7/9.

Математика

Выполните вычитание: б) 2- 2/6, е) 6- 5 5/8, к) 6 3/10 - 11/15 о) 7 4/7 - 5 7/9.

Автор: Гость