Решите 1 или 2 вариант

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант2 номер 2      (5)       (2)       (10) 2-х        3х          4 ___  +  ___  =  ___   2          5          1 10-5х+6х =  40 ________   ___       10          10 10+х  =  40 ____     ___  10         10 1+х=4 х=4-1 х=3 что смог
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