Решите 1 или 2 вариант
Алгебра
Решите 1 или 2 вариант
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант2 номер 2 (5) (2) (10) 2-х 3х 4 ___ + ___ = ___ 2 5 1 10-5х+6х = 40 ________ ___ 10 10 10+х = 40 ____ ___ 10 10 1+х=4 х=4-1 х=3 что смог
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Считать ворон – бездельничать, глядеть по сторонам. Как курица лапой – Лить кр??кодиловы слезы – Льет как из ведра – Вставлять палки в ко...
Математика
Сколько треугольников в каждой из фигур, изоброженных на чертеже?Запиши обазначе??ия этих треугольников
Математика
На первой полке стояло в четыре раза больше книг, чем на второй. Это на 12 больше, че?? на второй полке. Сколько книг стояло на каждой полке ? бе...