Сколько треугольников в каждой из фигур, изоброженных на чертеже?Запиши обазначе??ия этих треугольников

Математика
Сколько треугольников в каждой из фигур, изоброженных на чертеже?Запиши обазначе??ия этих треугольников
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Гость:
А чертеж?..............
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