Сколько треугольников в каждой из фигур, изоброженных на чертеже?Запиши обазначе??ия этих треугольников

Математика

Сколько треугольников в каждой из фигур, изоброженных на чертеже?Запиши обазначе??ия этих треугольников

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