Эссе на тему так мало школ ? 7-8 предложений
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Эссе на тему так мало школ ? 7-8 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большую часть своего времени мы проводим в школе. Школа – это неотъемлемая часть в жизни каждого из нас. В школе мы познакомились со своими друзьями, узнали много нового. Школа познакомила нас с друзьями. К 11 классу все понимают, как не хочется уходить из родных стен, и поневоле начинают вспоминать все яркие моменты школьной жизни. Человеческая память не долговечна, и, естественно, весь период обучения с 1 по 11 класс подробно мы не помним. Тогда наше воображение предлагает варианты, как бы это могло быть. Если совершенно отвлечься от воспоминаний и «улететь в облака», можно легко придумать школу своей мечты.
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