Монолог на публицистическую тему

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Что есть патриотизм? Кто-то скажет любовь к своей стране, Родине, семье, городу и так далее. Но по мне, так патриотизм есть не только любовь к Родине, но и готовность встать на её защиту, желание вершить дела и жить ради неё, "поднимать" свою страну, любить её народ, культуру и традиции, уважать и чтить их.... Вот что есть патриотизм, а патриот это тот человек, который имеет хоть половину из перечисленных качеств.