Из 1 кг костей можно получить 160 г сухого клея сколько килограммов клея можно получить из 1 т костей?
Математика
Из 1 кг костей можно получить 160 г сухого клея сколько килограммов клея можно получить из 1 т костей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160 умножь на 1000 и воуля ответ готов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Рабочая тетрадь по физике 7 класс (хижняков , синявин). Стр 28 номер 13 и стр 31 номер 10. Помогите плиз срочно!!!!!
Математика
Два подъезда навстречу друг другу .Скорость первого 74 км/ч , скорость второго 82км/ч.Каково расстояние между станциями, если встретились поезда че...