Помогите.. Пожалуйста мини биография Михаила Юрьевича Лермонтова.. Не много. Но кр??тко и понятно.. ставлю 18 баллов. Спасибо кто поможет!

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Помогите.. Пожалуйста мини биография Михаила Юрьевича Лермонтова.. Не много. Но кр??тко и понятно.. ставлю 18 баллов. Спасибо кто поможет!
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Автор: Гость
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Гость:
   М.Ю.Лермонтов - всем известный поэт и писатель, родился в 1814году, в ночь на третье октября (по новой системе пятнадцатое октября). Он был рожден в семье не очень богатых помещиков, проживающих в то время в Москве. Отец его, Юрий Петрович Лермонтов, был капитаном в отставке из Тульской губернии. Мать поэта, Мария Михайловна Арсеньева, умерла, когда мальчику было два года. После смерти матери Лермонтов остался под присмотром бабушки. Детство в биографии Лермонтова   Детство Лермонтова прошло в имении бабушки, в селе Тарханы. Духовному и, в основном, нравственному развитию будущего поэта, способствовало заботливое воспитание бабушки и хорошее домашнее образование. Можно сказать, что поэт вырос в дворянской среде, которая соответствовала стандартам и требованиям того времени.   Юность в биографии Лермонтова   Получив домашнее образование, Лермонтов продолжает учебу в Московском университетском пансионе. Именно там им были написаны самые первые  стихотворения. В дальнейшем поэт пошел по стопам отца, поступив  в Петербургскую школу  военных, по окончании которой начал служить в Гусарском полку.Творчество в биографии Лермонтова   Творчество поэта принято делить  на два этапа: это ранний, начиная с 1829 г. по 1836 г. и зрелый, начиная с 1837 г. по 1841 г. Судьбу и, в первую очередь творчество М.Ю. Лермонтова, навсегда изменило стихотворение    «Смерть поэта», за которое он был арестован и  отправлен в ссылку. Во времена суровой ссылки набрало силу творчество поэта. В это время он так же начинает интересоваться живописью. Вскоре, благодаря настойчивым ходатайствам любящей  бабушки, М.Ю. Лермонтов возвращается Петербург и восстанавливается на старой службе. В следующую ссылку поэт отправляется на Кавказ, после дуэли с Барантом, но в этот  раз уже на поле боя.   Знаменитыми Лермонтова сделали такие произведения как «Бородино», «Мцыри», «Маскарад», «Герой нашего времени», «Демон» и «Узник». После возвращения из второй ссылки,  происходит роковая встреча поэта со старым товарищем Мартыновым, который, из за пустячного повода, вызвал Лермонтова на дуэль и там убил.

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