Все ли знания приносят положительный результат?
Обществознание
Все ли знания приносят положительный результат?
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Гость:
все ли знания приносят положительные резултаты?нет
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