Срочно нужно!!! Помогите ответить на 9 вопросов 1)Из каких тканей состоят мышечная система 2)Из чего состоит мышечное волокно 3)Что такое фасция 4)Из каких частей состоит мышца как орган 5)Что такое головка и хвост мышц...

Биология
Срочно нужно!!! Помогите ответить на 9 вопросов 1)Из каких тканей состоят мышечная система 2)Из чего состоит мышечное волокно 3)Что такое фасция 4)Из каких частей состоит мышца как орган 5)Что такое головка и хвост мышцы 6)Что такое антагонисты и синергисты 7)Что такое двигательная единица 8)Что такое Тренировочный эффект 9)Что такое гиподинамия-статическая и динамическая работа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 из мышечной ткани 8 это наверно когда после тренировки мышцы болят
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