Срочно нужно!!! Помогите ответить на 9 вопросов 1)Из каких тканей состоят мышечная система 2)Из чего состоит мышечное волокно 3)Что такое фасция 4)Из каких частей состоит мышца как орган 5)Что такое головка и хвост мышц...

Биология

Срочно нужно!!! Помогите ответить на 9 вопросов 1)Из каких тканей состоят мышечная система 2)Из чего состоит мышечное волокно 3)Что такое фасция 4)Из каких частей состоит мышца как орган 5)Что такое головка и хвост мышцы 6)Что такое антагонисты и синергисты 7)Что такое двигательная единица 8)Что такое Тренировочный эффект 9)Что такое гиподинамия-статическая и динамическая работа

Автор: Гость