Сочинить математическую сказку.

Гость: Гость:

ЖИЛИ - БЫЛИ В СТРАНЕ "МАТЕМАТИКА " ДВА ДРУГА КРУГ И КВАДРАТ! Однажды друг Квадрат решил зайти в гости к другу Кругу. Но Круга не было дома, он пошёл к другу треугольнику. Квадрат обиделся потому, что он не предупредил его, что пойдёт в гости к треугольнику. Он увидел около полянки плачущую дробь, она потеряла свой Знаменатель. Квадрат спросил её, почему она плачет? Она ему ответила, что потеряла свой Знаменатель. Квадрат сказал: "Давай я тебе помогу найти твой Знаменатель". Дробь согласилась. И они пошли искать Знаменатель. Идут они через поле, а там речка течёт. Как её перейти? Видят: по речке лебеди плывут. Подошли поближе, и оказалось, это двойки к ребятам плывут. К тем, чьи дроби потеряли числители или знаменатели. А на берегу Знаменатели и Числители плачут. "Вот он!" - закричала дробь, увидев свой знаменатель. Одна двойка тут же утонула. Двоечник был спасен. А ваши Двойки все еще плывут? А ваши Знаменатели все еще сидят на берегу и плачут?