Восстановите недостающее звено цепочки: Петух-...-распетушиться, половина-...-поло??инчатость, свобода-...-освобождение, гореть-...-погорелый-...-погорелец-...-погорельческий помогите пожалуйста, заранее огромное спасибо)
Русский язык
Восстановите недостающее звено цепочки: Петух-...-распетушиться, половина-...-поло??инчатость, свобода-...-освобождение, гореть-...-погорелый-...-погорелец-...-погорельческий помогите пожалуйста, заранее огромное спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово+ -есн- =словесный + -ость- = словесность.слово + -арь- = словарь + -н- = словарныйписьмо + -енн- = письменный + -ость- = письменностьвесна + -енн- = весенний + по- = по-весеннему
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