Найдите значение выражения (a^3+27b^3)*1/3a^2-9ab+27b^2 Помогите срочно 3часа сижу не могу реш??ть
Алгебра
Найдите значение выражения (a^3+27b^3)*1/3a^2-9ab+27b^2 Помогите срочно 3часа сижу не могу реш??ть
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