Почему активный отдых на природе приобретает всё большую популярность у жителей ??ородов? Обоснуйте свою точку зрения. Какие требования к обеспечению безопасности необходимо учитывать при подготовке к активному отдыху на приро...
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Почему активный отдых на природе приобретает всё большую популярность у жителей ??ородов? Обоснуйте свою точку зрения. Какие требования к обеспечению безопасности необходимо учитывать при подготовке к активному отдыху на природе? Для чего проводится изучение района похода на природу и что при этом определяется? Что должно входить в личное снаряжение туриста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что жители городов все время в шумном городе и они не видят в своей жизни природы.И жители из городов все больше и больше посещают природу. Такие требования: Выбором благоприятного времени годасуток для проведения тур мероприятия Рациональным проектированием трассы тур маршрута Учетом погодных особенностей района Сооружением на трассах тур маршрутов укрытий от непогоды Оснащением помещений и транспортных мест устройством кондиционирования, дезодорации воздуха (освежения), отоплением, автомотическим контролем и сигнализацией Обеспечением соответствующей экипировки туристов, включая средства индивидуальной защиты Своевременным информированием туриста о реальных и прогнозируемых условий на маршруте (климатические условие, перепады высот) Проводится изучение для,того чтобы не заблудиться.Тогда вы будете хорошо знать район и не заблудитесь.
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