Почему активный отдых на природе приобретает всё большую популярность у жителей ??ородов? Обоснуйте свою точку зрения. Какие требования к обеспечению безопасности необходимо учитывать при подготовке к активному отдыху на приро...

Гость: Гость:

Потому что жители городов все время в шумном городе и они не видят в своей жизни природы.И жители из городов все больше и больше посещают природу. Такие требования:  Выбором благоприятного времени годасуток для проведения тур мероприятия  Рациональным проектированием трассы тур маршрута  Учетом погодных особенностей района  Сооружением на трассах тур маршрутов укрытий от непогоды  Оснащением помещений и транспортных мест устройством кондиционирования, дезодорации воздуха (освежения), отоплением, автомотическим контролем и сигнализацией  Обеспечением соответствующей экипировки туристов, включая средства индивидуальной защиты  Своевременным информированием туриста о реальных и прогнозируемых условий на маршруте (климатические условие, перепады высот) Проводится изучение для,того чтобы не заблудиться.Тогда вы будете хорошо знать район и не заблудитесь.