Решите задачу с помощью уравнение моторная лодка отплыла от пристани в 9 ч и поплы??а сл скоростью 9,6 км/ч. через час за ней вдогонку вышел катер со скоростью 14,4км/ч.восколько часов катер догонит моторную лодку

Математика

Решите задачу с помощью уравнение моторная лодка отплыла от пристани в 9 ч и поплы??а сл скоростью 9,6 км/ч. через час за ней вдогонку вышел катер со скоростью 14,4км/ч.восколько часов катер догонит моторную лодку

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