Решите задачу с помощью уравнение моторная лодка отплыла от пристани в 9 ч и поплы??а сл скоростью 9,6 км/ч. через час за ней вдогонку вышел катер со скоростью 14,4км/ч.восколько часов катер догонит моторную лодку
Математика
Решите задачу с помощью уравнение моторная лодка отплыла от пристани в 9 ч и поплы??а сл скоростью 9,6 км/ч. через час за ней вдогонку вышел катер со скоростью 14,4км/ч.восколько часов катер догонит моторную лодку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T катера х, v=14,4 км/ч t лодки x+1, v=9,6 км/ч 14,4х=(х+1)9,6 14,4х=9,6х+9,6 14,4х-9,6х=9,6 4,8х=9,6 х=2 (ч) - время катера, 2+1=3 (ч)-время лодки через которое они встретятся. 9+3=12ч. встретятся
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