Как привести 1:40000 в именованный масштаб.
География
Как привести 1:40000 в именованный масштаб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:40000 Значит что на 1см карты приходится 40000см что равно в 1см 400м или в 1см 0.4км
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