Поучение для взрослых

Гость: Гость:

Почитай родителей, слушай их во всём. Не смейся над старостью, ибо все мы к ней придём. Не твори зла другому, ибо как аукнется, так и откликнется. Когда ты видишь, что сильный бьет слабого, останови его. Ведь более сильный может побить тебя. Не обижай животных, ведь они не могут высказать печаль и боль свою. Цени каждую минуту жизни твоей, ибо она пройдет быстро. Уважай блишнего своего, и он будет уважать тебя. Не ленись. Выполняй всегда свои обязанности, хоть иногда это делать тяжело. Имей чистую совесть, и не будешь бояться сплетен. Если друзья твои достигли успеха, не завидуй, а радуйся за них. Не хвались. Подожди, чтобы тебя хвалил кто-то другой. Если забудешь это, то чаще перечитывай мою грамотку, тогда тебе будет хорошо!