Поучение для взрослых
Литература
Поучение для взрослых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почитай родителей, слушай их во всём. Не смейся над старостью, ибо все мы к ней придём. Не твори зла другому, ибо как аукнется, так и откликнется. Когда ты видишь, что сильный бьет слабого, останови его. Ведь более сильный может побить тебя. Не обижай животных, ведь они не могут высказать печаль и боль свою. Цени каждую минуту жизни твоей, ибо она пройдет быстро. Уважай блишнего своего, и он будет уважать тебя. Не ленись. Выполняй всегда свои обязанности, хоть иногда это делать тяжело. Имей чистую совесть, и не будешь бояться сплетен. Если друзья твои достигли успеха, не завидуй, а радуйся за них. Не хвались. Подожди, чтобы тебя хвалил кто-то другой. Если забудешь это, то чаще перечитывай мою грамотку, тогда тебе будет хорошо!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Автомобиль за первые 10 секунд прошел путь 80 метров за последние 15 секунд 170 метров определите среднюю скорость автомобиля на всем пути
Українська мова
Запишите числительными словами, поставив их в нужном падеже и согласовав с ними с??ществительные. На 89(города) высадили красные и белые розы. ...
Алгебра
Решите: 1) Сократите дроби: а) 3x^2+9x | 3x= б) a-3 | a^2-6a+9= 2) Приведите к выражению(Или ка??-то так): a) a^2+3 | a^3 - 3-a | 3a= б...