Решите: 1) Сократите дроби: а) 3x^2+9x | 3x= б) a-3 | a^2-6a+9= 2) Приведите к выражению(Или ка??-то так): a) a^2+3 | a^3 - 3-a | 3a= б) x | x-1 + x | x+1= в) x | x-2y - 4y^2 | x^2-2xy=
Алгебра
Решите: 1) Сократите дроби: а) 3x^2+9x | 3x= б) a-3 | a^2-6a+9= 2) Приведите к выражению(Или ка??-то так): a) a^2+3 | a^3 - 3-a | 3a= б) x | x-1 + x | x+1= в) x | x-2y - 4y^2 | x^2-2xy=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x^2+9x/3x= 3x(x+3)/3x= x+3 a-3/a^2-6a+9=a-3/(a-3)^2=1/a-3 формула сокр умнож 2е не понял что делать палочки это модуль что ли?
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