Сочинение на тему К.Троекуров и А.Дубровский план 1.Вступление.Кто такие К.П.Троекуров и А.Г.Дубровский? 2.Основная часть.К.П.Троекуров и А.Г.Дубровский: 1)положение К.П.Троекурова и А.Г.Дубровского в обществе 2)характер г...

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Прочитай! Тут ответы на все твои вопросы! А.С. Пушкин — величайший, гениальный русский поэт и драматург. Во многих его произведениях прослеживается проблема существования крепостного права. Вопрос взаимоотношений помещиков и крестьян всегда был противоречив и вызывал множество споров в произведениях многих авторов, в том числе и Пушкина. Так, в романе «Дубровский» представители русского барства описываются Пушкиным ярко и чётко. Особенно выделяющимся примером является Троекуров Кирила Петрович. Кирилу Петровича Троекурова можно смело относить к образу типичного старинного русского барина. Он является отставным генералом-аншефом и первым героем, с которым мы встречаемся на страницах романа. Этот герой – богатый, знатный, влиятельный человек с большим количеством связей в губерниях. Как пишет автор, Троекуров с раннего возраста был избалован «всем, что только окружало его» и потакал порывам своенравия. Окружающие его соседи – льстецы и угодники, которые следуют любым прихотям и готовые терпеть «буйные увеселения» Троекурова. Когда Пушкин даёт описание Троекурова как крепостного помещика – богача, он делает акцент на безграничной власти над человеком. Несмотря на строгое и своенравное обращение с крестьянами и дворовыми, слуги Троекурова с гордостью к нему относились за его богатство и власть. Троекуров – человек, любящий развлекаться. Почти все его дни проходят в поисках развлечений, разъездах по владениям, празднованиях и пирах. Кирила Петрович ни в чём себе не отказывает, ему все позволительно. У него нет чувства меры даже в еде. Этот герой часто совершает необдуманные, поспешные поступки в порыве чувств, результат которых может быть неожиданным и неприятным, вызывающим отторжение и неприязнь. Забавы Троекурова для здравомыслящего человека покажутся далеко не разумными и адекватными. Для многих гостей ужасающей и жестокой пыткой стано­вится встреча с медве­дем. Троекуров, наблюдая за тем, как сходит с ума напуганный и обессиленный от ужаса человек при встрече с медведем один на один, испытывает необычайное удовольствие. Все окружающие испытывали страх к Троекурову не только из-за его власти, но и соответствующего ей надменного характера. Лишь к одному человеку Троекуров проявлял чувство уважения. Это был отставной поручик гвардии, товарищ по службе и сосед Андрей Гаврилович Дубровский. Дубровский отличался «смиренным состоянием», решительностью и нетерпеливостью. В некотором смысле эти два героя были схожи в характере, и это объясняется тем, что они были ровесниками, одинаково воспитанными в одном сословии. Судьбы их тоже были похожи: и тот и другой по любви женились, и оба вскоре стали вдовцами. Окружающие были в недоумении и завидовали их дружбе и согласию, но случай, непонимание и нежелание идти на уступки каждого из героев разрушили не только их дружбу, но и жизни. Кирила Петрович владел лучшей псарней в округе. Он этим гордился и был готов при удобном случае похвалиться перед гостем. Дубровский, как-то, будучи гостем у Троекурова, подметил, что вряд ли люди Троекурова живут так же, как его собаки. На что один из слуг Троекурова сказал: «…иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку», указывая на Дубровского и его скромный достаток. Вот тут то и было положено начало ссоры. Троекуров пожелал в ответ на защиту другом своего достоинства показать свою силу, отобрав имение Дубровского. Воспользовавшись своими многочисленными связями, влиянием, властью и нечестными способами Троекуров воплотил эту идею, оставив единственного настоящего друга на улице. Крестьяне села Кистенёвка, которое принадлежало Дубровскому, упорно не желали идти во владение к Троекурову. Пушкин указывает, что кистеневские крестьяне никогда не выделялись благожелательным отношением к Троекурову из-за его жестокого обращения даже со своими крестьянами. Что уж говорить о чужих. Однако автор говорит и о том, что Троекуров обладал некоторыми чертами благородства. К примеру, он не был корыстным человеком, и содеянное в порыве мести пробуждало его совесть. Троекуров не считал случай с бывшим другом победным, так как знал, в каком может находиться состоянии Дубровский. Эти совестливые чувства направили его на мысль о примирении. Герой последовал ей, но уже было поздно. У Дубровского в сердце уже жили ненависть, негодование и разочарование, которые жестоко ударили по нездоровому состоянию Дубровского. Это и вызвало смерть единственно уважаемого Троекуровым человека. В отношениях с дочерью автор описывает характер Троекурова не менее ярко. Одновременно с тёплыми чувствами к дочери Кирила Петрович так же своеволен, иногда жесток и суров. Поэтому между дочерью Машей и отцом отсутствует взаимодоверие. На замену живому общению с отцом Маше приходит чтение романов. Безразличие, холод, и бесчувствие проявляет Троекуров на слёзы и мольбы дочери не отдавать её замуж за нелюбимого старика-богача. Он непоколебим в своём решении. Для Троекурова – деньги – главнейшая ценность и цель жизни, нежели счастье дочери.