Написать сочинение на казахском ден саулыққа зинайды

Гость: Гость:

Менин мектебим оте кызык.Менин атым Регина мен 8ши сынып окушысымын.Менин жасым 14 те 21ши мектепте окимын. Менин сынып жетекшим Наталья Михаловна апай ол киси математика мугалими. Маган математика мен дене шыныктыру сабагы катты унайды. Биздин сынып шулы сынып сол ушин апайлар жии шагымданады. Мен коптеген олимпидаларга катыстым осынын барлыгы да устаздарымнын аркасы. Биздин апайлардын барлыгы да оте мейримди. Менин жан достарым Айгерим, Дамира, Артем, Иляс мен олады катты жаксы кормин.Биздин мектепте улкен спорт зал,асхана,даригер кабинети, жане муражай бар.Мен сол ушин мектебимди жаксы